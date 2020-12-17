Роман Лещенко очолить відновлене Міністерство аграрної політики

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 17 грудня, призначила голову Державної служби з питань геодезії і кадастру (Держгеокадастру) Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства. За його призначення проголосували 242 народних депутати.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», під час виступу з трибуни парламенту Лещенко закликав ввести Державне агентство водних ресурсів у структуру нового міністерства і анонсував зміни до профільного законодавства для запуску масштабної програми інвестицій в зрошення півдня України.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Міністерство аграрної політики і продовольства було ліквідовано. Натомість було утворене Міністерство з питань розвитку економіки і сільського господарства.

Однак у травні 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство аграрної політики можуть відновити.

Роман Лещенко очолив Держгеокадастр у червні 2020 року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.

Він закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права. З 2013 року викладає в Університеті ім. Шевченка.

9 грудня правоохоронці затримали голову управління Держгеокадастру за спробу підкупити Романа Лещенка.