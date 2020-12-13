Романа Лещенка спробував підкупити його підлеглий

Вищий антикорупційний суд арештував виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, підозрюваного у спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка, із можливістю вийти під заставу в розмірі 735,7 тис. грн. Відповідне рішення суд прийняв у п’ятницю, 11 грудня, однак повідомив про це в суботу, 12 грудня.

Зокрема, суд взяв підозрюваного під варту терміном на 45 днів, однак дозволив вийти зі слідчого ізолятора у разі внесення 735,7 тис. грн застави. В суді зазначили, що у разі виходу під заставу на чиновника покладаються «процесуальні обов’язки».

9 грудня правоохоронні органи затримали двох людей, серед яких був і виконувач обов’язків начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області. За версією досудового розслідування, вони надали кількома частинами 52 тис. доларів хабара голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романові Лещенку. Загалом затримані планували надати Лещенку 170 тис. доларів за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.

Іншого підозрюваного в цій справі, який виконував роль посередника, суд також арештував на термін до 6 лютого з правом вийти під заставу в сумі 1 млн 681,6 тис. грн.