Директора порту «Чорноморськ» разом з посередником затримали на хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили на вимаганні й отриманні 250 тис. доларів хабара і затримали керівника державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», розташованого в Одеській області.

Як повідомила в четвер, 10 грудня прес-служба НАБУ, Керівник державного підприємства вимагав гроші за схвалення плану санації збанкрутілої приватної компанії, в комітеті кредиторів якої порт мав більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами. Однак їх залучення потребувало схвалення комітету кредиторів.

«Тому, коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, вимагав від нього плату за “лояльність”, оцінивши її у 250 тис. доларів», – сказано в повідомленні НАБУ.

Як зазначила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, справа про банкрутство згаданої компанії розглядається в одному з господарських судів. Схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало би змогу компанії-інвестору, у представника якої вимагали хабар, відновити господарську діяльність на території порту.

Там також зазначили, що керівник порту бЧорноморськ» діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі чиновнику. Його також затримали.

Фото НАБУ

НАБУ і САП не вказали імен затриманих. Однак, згідно з відкритими даними, директором порту «Чорноморськ» станом на 10 грудня є Ігор Шевченко.