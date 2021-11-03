Романа Абрамовського звільнили з посади міністра захисту довкілля

У середу, 3 листопада, Верховна Рада під час засідання звільнила з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського. За це проголосували 322 нардепи, ідеться на сайті ВРУ.

Роман Абрамовський написав заяву на звільнення з посади міністра ще 19 жовтня. Як сказав під час засідання Ради голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, комітет розглянув заяву Романа Абрамовського і рекомендував Раді визначитися у цьому питанні через голосування.

Раніше голова парламентської фракції Давид Арахамія казав, що основною претензією до роботи Романа Абрамовського є вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах. Окрім того, 15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що міністерство навколишнього середовища не в достатньому обсязі виконує укази президента, тому члени РНБО тоді доручили премʼєру розглянути питання роботи керівництва міністерства.

Давид Арахамія зазначав, що кандидата на посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів у партії «Слуга народу» поки немає. Утім, як пише Бабель з посиланням на свої джерела, замінити Романа Абрамовського на посаді може його заступник Руслан Стрілець.

Додамо, що сьогодні Верховна Рада також звільнила міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра реінтеграції Олексія Резнікова і міністра економіки Олексія Любченка. Також сьогодні депутати розглянуть питання про відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Роман Абрамовський був міністром захисту довкілля із 19 червня 2020 року. До цього він був заступником очільника об’єднаного Міністерства енергетики та захисту довкілля. У 2013-2014 роках працював помічником депутата від «Партії регіонів» бізнесмена з Донбасу Олександра Бобкова. У 2015 році кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також раніше обіймав посади генерального директора ПрАТ «Укрстальконструкція» і першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ «Металіст». Його родина володіє низкою бізнесів.