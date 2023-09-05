Правоохоронці провели 15 обшуків вдома у підозрюваних та на складах, де зберігали крадене майно

На Хмельниччині ДБР викрило схему з продажу одягу та іншої військової амуніції ЗСУ через інтернет. До схеми були причетні двоє військовослужбовців, які викрадали майно з частини, та троє цивільних, які продавали його через інтернет.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, свою діяльність вони розгорнули в Кам'янці-Подільському. «Військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу. Також зловмисники приймали й окремі "замовлення" від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, фляги, взуття та інше військове спорядження ЗСУ, на етикетках якого було вказано, що майно не призначається для продажу.

31 серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, вдома у підозрюваних, а також за місцем зберігання викраденого майна. Вони вилучили банківські картки, засоби зв'язку, записи із «чорною бухгалтерією», тисячі одиниць військового спорядження. Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз.

Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників вказаної схеми, а також з'ясовують, чи були причетні керівники військової частини до оборудок із товаром ЗСУ. Попередньо справу кваліфікують за ч.4 ст. 410 ККУ (викрадення військового майна). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років тюрми.