Правоохоронці вручили зловмисникам підозри за статтею про шахрайство

Двох мешканців Тернопільщини викрили на привласненні гуманітарної допомоги. Всього, за підрахунками слідства, вони заволоділи товарами, надісланими з Польщі, на 367 тис. грн. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років тюрми.

Про викриття схеми стало відомо у п'ятницю, 21 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Як встановило слідство, директор одного із товариств Шумщини разом із знайомою організував у власних складах сортування гуманітарної допомоги з-за кордону.

Українка, яка мешкала в Польщі, довіряючи цим особам, передавала їм харчі, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни, які призначалися для Шумської громади. Шахраї обіцяли сортувати ці товари та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення, але насправді цього не зробили. Всього вони привласнили товарів на 367 тис. грн.

«Також підозрювані привласнили й незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів з переданої гуманітарної допомоги, у зв’язку з чим їх дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 309 КК України», – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам вже повідомили про підозри за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), яка передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.