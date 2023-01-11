Чоловіки зайшли до одного з наметів на території благодійного фонду і вкрали звідти три коробки з гуманітарною допомогою

У Тернополі двоє чоловіків вкрали у благодійному фонді «Карітас» памперси та засоби гігієни для людей з інвалідністю. Злочин тернополяни скоїли ще 31 грудня, але про їхнє викриття стало відомо у середу, 11 січня. Зловмисники зайшли на територію фонду, проникли у палатку та винесли звідти три коробки, в яких були памперси та інші засоби гігієни. Згодом підозрюваних розшукала поліція. У скоєному вони зізнались, а крадені речі повернули. За крадіжку в умовах воєнного стану їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Крадіжку чоловіки скоїли ще 31 грудня минулого року. Про інцидент поліцію повідомили працівники благодійного фонду «Карітас». За словами керівника, на територію фонду близько опівдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і тоді проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога.

Зловмисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Сумарно злодії взяли вісім упаковок з памперсами та засоби гігієни для людей з інвалідністю.

За декілька днів поліція знайшла крадіїв. «Працівники поліції встановили особи підозрюваних – це тернополяни, 1989 та 1991 років народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скоєному зізналися, а чуже повернули», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану). Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.