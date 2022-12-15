Один з крадених генераторів вже знайшла і вилучила поліція. Інший ще шукають

У Тернополі 38-річний чоловік за день вкрав два генератори, встановлені біля закладів. Один з пристроїв був біля приватного медичного закладу, а інший – біля продуктового магазину. Обидва генератори крадій оперативно продав, втім, один з них вже повернула поліція. Покупця іншого ще шукають. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, повідомлення про крадіжки надійшли 10 грудня. До правоохоронців звернувся працівник приватного медзакладу і повідомив, що хтось викрав бензиновий генератор, який стояв на вулиці. Причому, крадій спершу вимкнув установку, а тоді її забрав.

Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з-під продуктового магазину.

«У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець Тернополя. Два генератори він встиг продати. Одну установку поліцейські вилучили, ще покупця однієї – розшукують», – повідомляє поліція.

Щодо обох інцидентів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна під час воєнного стану). Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

«Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду, облаштовувати у місцях, де є камери спостереження. Для надійного захисту використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил, віконних решіток, стовпів тощо», – радять правоохоронці.