На Тернопільщині чоловіка судили за те, що він витягнув 24 іграшки з іграшкового автомата та роздав дітям. Слідство кваліфікувало цей вчинок як крадіжку. Однак в суді чоловік пояснив, що просто розізлився, побачивши, як діти намагаються безуспішно виграти призи, тож вирішив їм допомогти. Суд погодився, що в його діях не було корисливого мотиву, тож чоловіка повністю виправдали.

Як йдеться у вироку Борщівського райсуду, інцидент стався 6 липня 2021 року в селищі Мельниця-Подільська. Обвинувачений підійшов до іграшкового автомата, і витягнув звідти 24 іграшки. Експерти підрахували, що загалом він завдав збитків власникам на 4,3 тис. грн.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 185 ККУ (крадіжка), санкція якої передбачає ув'язнення від трьох до шести років.

Обвинувачений своєї провини не визнав. Він пояснив, що того вечора побачив біля автомата з іграшками дітей, яким не вдавалось дістати приз. Тож він вирішив їм допомогти.

«Біля автомата з м'якими іграшками побачив дітей, які намагалися виграти іграшку, але їм це не вдавалося. Це його роздратувало і він підійшов до автомата, кинув у нього 50 грн, але теж нічого не виграв. Тоді він розізлився, пропхав руку в автомат і витягнув звідти іграшки, частину з яких роздав дітям, які там були присутні, а решту наступного дня віддав знайомому для його дітей. Вину не визнає, бо витягнув іграшки з автомата не для себе, а тому що розізлився і роздав їх дітям, собі іграшок не залишав», – так аргументував свою позицію чоловік.

Син власника автомата зазначив, що обвинувачений всі збитки відшкодував, тому претензій до нього він не має.

Суд дійшов до висновку, що чоловік так вчинив не з корисливих мотивів. Відтак його визнали невинуватим та виправдали. Іграшки повернуть законному власнику. Всі судові витрати оплатить держава.