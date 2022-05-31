У селі на Тернопільщині 27-річний чоловік заради жарту сховав мопед свого знайомого, з яким мав неприязні стосунки. Інцидент стався біля сільської крамниці, де власник на нетривалий час залишив свій транспорт. Знайомий, побачивши мопед, відкотив його у сховок, а потім спостерігав, як власник обшукує територію. Він так і не розповів йому, що вкрав мопед, натомість розповісти правду довелось правоохоронцям. Чоловікові загрожує як мінімум три роки обмеження волі.

Про курйозний випадок стало відомо у вівторок, 31 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Про зникнення мопеда правоохоронців повідомив мешканець села Петликівці Чортківського району. Він пояснив, що припаркував мопед біля місцевої крамниці, а коли повернувся – його вже не було.

«Правоохоронці оперативно розшукали транспорт та зловмисника, який його викрав. Як попередньо з’ясувалося в ході розслідування, скутер викрав місцевий житель. Він через особисті неприязні відносини у такий спосіб вирішив пожартувати над потерпілим. «Хонду» відкотив у сховок неподалік магазину. Бачив, як власник його шукав, проте так і не зізнався у скоєному», – повідомляє поліція.

На 27-річного крадія відкрили кримінальне провадження за ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Мінімальне покарання за цією статтею передбачає обмеження волі від трьох до п'яти років. Відомо також, що чоловіка затримали.