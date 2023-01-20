Тернопільський суд призначив чотири роки тюрми чоловікові, який роздавав іграшки з автомата із призами. Чоловіка судили за інцидент, що стався ще влітку 2021-ого, коли він зламав автомат і вийняв з нього 24 іграшки, які роздав дітям своїх знайомих. Суд першої інстанції вирішив, що чоловік не мав корисливих цілей, тому виправдав його. Але прокуратура подала апеляцію, вимагаючи жорсткішого покарання. І апеляційний суд частково задовольнив цю вимогу.

Зазначимо, що інцидент стався вночі 6 липня 2021 року в селищі Мельниця-Подільська. Обвинувачений підійшов до іграшкового автомата і витягнув звідти 24 іграшки. Своєї провини чоловік не визнав: він пояснив, що того вечора побачив біля автомата з іграшками дітей, яким не вдавалось дістати приз, тож він вирішив їм допомогти. Частину іграшок він одразу віддав дітям, а решту – склав у пакет, який мав з собою, і наступного дня роздав знайомим для їхніх дітей.

Чоловікові інкримінували порушення статті про крадіжку. Борщівський райсуд розглядав справу в серпні минулого року. Як постановив суддя, на вчинок обвинувачений пішов не з корисливих мотивів, тому його визнали невинуватим.

Втім, прокуратура з цим вироком не погодилась і подала апеляцію, вимагаючи жорсткішого покарання. «На думку апелянта, [обвинувачений], вчиняючи крадіжку з ігрового автомата, мав корисливий мотив збагатити себе та інших осіб, а також унеможливити у подальшому матеріальні витрати інших осіб, які будуть використовувати даний ігровий автомат. При цьому жодного права на проникнення до вказаного ігрового автомата та отримання звідти іграшок, окрім як участі у їх розіграші, у [обвинуваченого] не було», – йдеться в апеляції.

Вже в Тернопільському апеляційному суді з'ясувалось, що в той вечір дітей біля автомата не було, тож мотивацію про те, що чоловік хотів допомогти дітям виграти призи, суд визнав сумнівною. Крім того, як виявилось, всі іграшки він віддав своїм знайомим, а не дітям біля автомата.

Суддя Ігор Ваврів вирішив частково задовольнити апеляційну скаргу. Оскільки ще з 2019 року в чоловіка є непогашена судимість за незаконне поводження з боєприпасами, сумарно разом з нею йому призначили чотири роки і місяць ув'язнення.

Чоловік ще має право оскаржити це рішення протягом трьох місяців у касаційній інстанції.