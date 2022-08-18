Райсуд на Тернопільщині призначив сім років тюрми 34-річному грабіжнику, який намагався обікрасти мешканку міста Теребовля. Чоловік вирвав у неї з рук сумочку, але, пробігши десять метрів, зашпортався і впав. Зловмисника затримала сама жінка та перехожі, згодом на місце приїхала поліція. Відомо, що чоловіка вже неодноразово судили за майнові злочини.

Про вирок Теребовлянського райсуду стало відомо в четвер, 18 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

Інцидент стався ввечері 20 червня на вулиці Князя Василька у Теребовлі. 34-річний грабіжник вирвав з рук перехожої сумочку, в якій був її телефон, документи та 800 грн. Втім, далеко втекти зловмисник не зміг.

«Пробігши близько 10 метрів він послизнувся, впав та був затриманий потерпілою і свідками злочину, які поспішили їй на допомогу», – йдеться у повідомленні.

В суді чоловік визнав провину. Відомо, що він був вже неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Востаннє вирок отримав 16 травня за домашнє насильство: тоді йому присудили 120 годин громадських робіт. Рецидив злочинів став обтяжуючою обставиною.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.4 ст. 186 ККУ (замах на грабіж) та призначили йому сім років тюрми. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.