На центральній вулиці міста Теребовля на Тернопільщині 34-річний грабіжник вирвав сумку в перехожої жінки, але, втікаючи від неї, спіткнувся і впав. Його затримала поліція. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався у понеділок, 20 червня. До правоохоронців зателефонувала сама потерпіла.

«Жінка розповіла, що коли йшла центральною вулицею Теребовлі, до неї підбіг невідомий, вирвав сумку і почав тікати. В сумці були гроші, мобільний телефон та документи», – розповіла вона поліцейським.

Містянка намагалась самотужки наздогнати грабіжника. Втікаючи від неї, крадій зашпортався і впав. У цей момент на місце приїхав наряд поліції, чоловіка затримали. Про підозрюваного відомо, що він мешкає у Чортківському районі, йому 34 роки. Чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує від семи до десяти років ув'язнення.