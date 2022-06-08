Мешканець Тернопільщини вкрав у односельчанки близько 14 тис. євро і витратив їх на спортивний тоталізатор. Відомо, що це були всі заощадження жінки. Чоловік часто заходив до її помешкання, і, дізнавшись про гроші, частинами витягував їх зі сховку. В результаті на спортивному тоталізаторі він нічого не виграв, а згодом його викрила поліція. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент стало відомо у середу, 8 червня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. В Чортківський райвідділ поліції звернулася мешканка Товстенської громади, яка повідомила, що до її помешкання проник злодій та викрав усі заощадження. Зловмисник не пошкодив ані замків на дверях, ані вікон.

З'ясувалося, що крадієм виявився односельчанин жінки. «Зловмисник по-сусідськи навідувався на господарство потерпілої. Якось дізнався, що господарі зберігають в хаті чималі гроші, тож вирішив привласнити частину, аби зіграти в спортивний онлайн-тоталізатор», – пояснюють мотиви крадія у поліції.

Він декілька разів пробирався до відчиненої хати і витягував зі сховку частину грошей. Однак виграти так і не вдалося. Крадій витратив близько 14 тис. євро на ставки в букмекерських конторах, одяг та спиртні напої.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.