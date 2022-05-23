У селі Шляхтинці біля Тернополя чоловік вкрав у односельчанина понад 100 літрів дизпалива. Каністри з пальним були в підсобному приміщенні, туди крадій зайшов, коли господаря не було вдома. Слідчі встановили, що викрадене пальне чоловік швидко продав, а гроші витратив на власні потреби. До цього він вже неодноразово притягувався за дрібні крадіжки. Цього разу йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент стало відомо у понеділок, 23 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Мешканець села Шляхтинці Тернопільського району повідомив поліцію, що до його підсобного приміщення проник невідомий та вкрав у нього каністри з дизпаливом.

Як встановили поліцейські, крадій скористався відсутністю господаря приміщення, відчинив двері стодоли та вкрав звідти понад 100 літрів пального.

«Особу, підозрювану у скоєнні злочину правоохоронці встановили. Ним виявився односельчанин потерпілого. Чоловік вже неодноразово притягувася до відповідальності за дрібні крадіжки. Дефіцитний на даний період дизель зловмисник зумів швидко продати, а зароблене кримінальним шляхом витратив на власні потреби», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу). Крадію пального загрожує від п'яти до восьми років у тюрмі.