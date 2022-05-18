Великі мережі АЗС ввели обмеження на продаж пального і ускладнили умови його придбання. Тепер на більшості придбати пальне можна за спеціальними паливними картками чи картками лояльності. При цьому треба ще знайти ту саму заправку, де є пальне, або якщо дуже пощастить – навіть дизель. На фоні кризової ситуації з пальним успішно працює «чорний ринок» пального, коли картки на пальне можна придбати у Василя з телеграму.

ZAXID.NET пояснює, як знайти пальне в нинішніх умовах і які є варіанти, щоб його купити.

Як купити пальне? Де взяти паливні картки?

Є кілька варіантів придбання палива в умовах дефіциту: за допомогою мобільних додатків, паливних карток та фізично на АЗС.

Варіант перший – онлайн-купівля через мобільні додатки. Оскільки більшість мереж АЗС мають свої мобільні застосунки, все що треба – це завантажити додаток, прив’язати до нього свою банківську картку, придбати пальне і розпочати пошук АЗС, де можна придбане пальне заправити. Так можна придбати пальне БРСМ, UPG, Авіас, Socar, WOG. Але не все так просто, бо функція купівлі пального часто не працює у цих додатках.

Варіант другий – купівля пального на АЗС за допомогою мобільних додатків і віртуальних карток. Так, на АЗС ОККО пальне можна придбати власникам карток Fishka, для WOG – карток Pride. Ці картки можна зареєструвати через однойменні мобільні додатки. Інші мережі АЗС теж мають такі додатки, за допомогою яких можна розрахуватись за пальне.

Є ще один, третій варіант придбання паливних карток – пластикові паливні картки, але їхній продаж дуже обмежений. Фактично придбати такі картки можуть лише юридичні особи – компанії, держпідприємства тощо, уклавши спеціальний договір за фіксованою ціною. Так, наприклад, працює мережа ОККО. Юридичні особи можуть укласти договори і купити певну кількість паливних карток.

Ще один варіант купівлі палива – це придбати паливні картки на«чорному» ринку. Деякі представники юридичних осіб перепродують невикористані картки у соцмережах, переважно займаючись спекуляціями – тобто продають паливні картки дорожче, ніж їх раніше придбали. Так, приватні особи перепродують паливні картки навіть на OLX по 50-70 грн/літр. Також оголошення про продаж талонів на пальне можна знайти в Instagram та Telegram. Мережа АЗС KLO уже відреагувала на такі випадки перепродажу паливних карток, назвавши їх незаконними.

«Останнім часом ми все частіше стикаємось із підозрою перепродажу талонів на пальне шляхом розміщення певними громадянами оголошень на українських маркет-плейсах (зокрема OLX, іnstagram, telegram-каналах). Звертаємо вашу увагу на те, що подібні дії мають ознаки незаконної господарської діяльності й шахрайства», – сказано у повідомленні KLO.

На OLX продають паливні картки різних мереж АЗС

І ще один варіант – це придбати пальне безпосередньо на АЗС за готівку чи картку, як у довоєнні часи. Єдине, що доведеться пошукати АЗС, на яких можна таким чином заправитись і не забувати за ліміти пального.

Важливо розуміти, що ці всі схеми діють лише за умови, що на АЗС є достатньо палива. Для цього треба знати, на яку заправку їхати, і вистояти чергу.

Як шукати пальне?

На сайті ЛУН створили зручну карту, де можна дізнатись про наявність палива на АЗС різних брендів. Усі дані збираються на основі офіційних даних трейдерів та інформації від водіїв.

Щоб відкрити онлайн-карту, клікніть на це зображення

На офіційних сайтах трейдерів також є карти, де можна подивитись на наявність пального. Такі карти є на сайтах ОККО, WOG, UPG, Socar, а також у мобільних додатках мереж АЗС.

Окрім того, у Telegram є низка каналів, де безпосередньо водії повідомляють один одному про наявність бензину і дизеля на заправках. Ось три такі телеграм-канали у Львові:

- бензин і дизель

- бензин і дизель

- дизель

Якщо ви не зі Львова, то у кожному місті теж є такі телеграм-канали.