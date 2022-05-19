Уряд скасував держрегулювання цін на усі види пального. Водночас Мінекономіки заявило, що домовилось із трейдерами не підвищувати ціни вище 52 грн/л на бензин і 58 грн/л на дизпаливо. Реагуючи на ці зміни, у четвер, 19 травня, великі мережі АЗС уже підняли ціни на пальне на близько 30%.

ZAXID.NET розпитав експерта, директора компанії «Консалтингова група А-95» Сергія Куюна про причини скасування держрегулювання і підвищення цін на пальне.

На скільки зросли ціни?

У мережах АЗС ОККО та WOG станом на 19 травня продають бензин А-95 за 51 грн/літр, а дизель – 57 грн/л.

Мережа «Авіас» підняла ціни до 44 грн/л бензину А-95 і 46 грн на дизпаливо. На АЗС мережі «БРСМ» вартість дизпалива підвищилась до 54,99 грн/л. На АЗС «Укр-Петроль» 95-й бензин подорожчав до 51,50 грн/л, а дизельне пальне – до 57,50 грн/л.

Решта мереж АЗС ще не підняли ціни на пальне, принаймні даних про це ще немає.

В чому причина?

Україна втратила 100% довоєнного паливного ринку. Раніше увесь імпорт був з Росії, Білорусі, частину пального завозилася з моря – відповідно, це все зараз заблоковано. І наша переробка – головним чином Кременчуцький НПЗ – теж втрачений. Фактично нам треба збудувати новий ринок, почати все з нуля і, звичайно, до цього ніхто не готовий. Попит у нас хоч і спочатку війни впав, але він все одно існує. І, відповідно, ми споживаємо більше, ніж завозимо. Спочатку у березні-квітні у нас були якісь запаси, був Кременчуцький завод. В кінці квітня запаси завершились, а швидко налагодити постачання не вдалося. Відповідно, є дефіцит.

Уряд зараз намагається якось балансувати між потребою у тому, щоб бізнес завозив це пальне і щоб задовольнити людей за ціною та за обсягами. Це зробити неможливо. Відповідно, вони роблять якісь кроки і тестують їх. Було сподівання, що можна зберегти держрегулювання, і це призвело до черг, які мали б збити попит. Але ми бачимо, що навпаки це призвело до ажіотажу, до паніки і люди почали гребти пальне вдвічі більше.

Тобто зараз стоїть завдання – погасити попит, відфільтрувати тих, кому дійсно необхідне пальне – це військові, аграрний бізнес, швидкі, пожежники і т.д. Тому якщо обмеження доступу до пального не допомогло, то застосовується ще один крок – це висока ціна. Таким чином пригаситься попит, наростяться поставки і буде якась стабілізація ринку.

Тобто ціни будуть підійматися доти, доки люди не почнуть купувати менше?

Це все має збалансувати ринок. Будуть тестувати такі ціни – 52 бензин і 58 грн дизель, та будуть дивитися, що робити далі. Якщо не буде вдаватися гасити попит, я думаю, що це буде призводити до того, що ціни знову будуть рости до якогось рівня, коли рівень споживання буде відповідати рівню постачання. А, можливо, рівень споживання буде навіть меншим, що дозволить зробити запаси.

А потім – що? Пониження назад?

Ринок насититься, вийдемо на якийсь рівень запасів і тоді трейдери вже будуть зацікавлені знижувати ціни, щоб люди купували більше. Бо утримувати запаси – це дуже дорого. Але це все буде залежати від того, наскільки динамічними будуть постачання.

Скільки часу це все триватиме?

Ця ситуація буде точно зберігатися два місяці, а, можливо, і більше, це невідомо, бо постійно з’являються нові проблеми. Ми ніколи раніше не були у такій ситуації, тому щось прогнозувати – складно.

Ми будемо спостерігати за рівнем запасу. Ми умовно розуміємо, що нам треба 10 000 тонн пального на день. Якщо ми бачимо, що постачання складає 15 000 тонн на день і це триває днів 10 – це сигнал того, що ринок наповнюється і ми маємо передумови на зниження цін. І, звичайно, контроль держави буде необхідним – треба аналізувати ціну, з чого вона складається, маржу і так далі.