Велика поставка бензину з Польщі зменшить дефіцит пального на українських АЗС

Україна очікує поставку 25 тис. тонн бензину з Польщі на початку наступного тижня. Про це у середу, 18 травня, повідомила міністерка економічного розвитку і торгівлі України Юлія Свириденко під час зустрічі з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

«Допомога з боку Польщі дозволить суттєво збалансувати ситуацію на ринку пального», – цитує Юлію Свириденко Polsatnews.pl.

Представниця українського уряду зазначила, що до початку російської агресії величезну частину українського виробництва пального забезпечували заводи в Кременчуці. Однак, вони зруйновані, тому українські урядовці терміново шукають можливість поставок з-за кордону.

Зі слів Юлії Свириденко, Польща – не єдина країна, зацікавлена ​​в енергетичній допомозі для України.

Зі свого боку, представниця польського уряду Анна Москва розповіла, що Україна та Польща працюють над рішеннями в галузі енергетики, які будуть функціонувати не тільки під час війни, а й у мирний час.

«Польща оголосила Україну новим членом Міжнародного енергетичного агентства і підтримує її в процедурних питаннях», – сказала Анна Москва.