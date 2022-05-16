Роздрібні мережі АЗС у період з 13 до 16 травня підняли ціни на бензин й дизельне пальне. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок «А-95» і «А-95+» подорожчали приблизно на 2 грн до 39,86 грн/л та 41,85 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подешевшало до 42,31 грн/л. Настільки ж змінились ціни на пальне в мережі Shell. Відкоригували ціни й такі мережі як AMIC, «Укргазвидобування» та Mango.

Натомість ціни на пальне, встановлені такими мережами як «Авіас», «БРСМ-Нафта», UPG і Chipo, на 2-6% вищі від граничних цін, встановлених урядом на другу половину травня.

У таблиці вказана вартість пального у різних мережах АЗС

Нагадаємо, Міністерство економіки України 14 травня встановило нові граничні ціни на пальне. Відповідно преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5% надбавкою: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.