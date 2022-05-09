Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн вважає, що ситуація з пальним покращиться в червні, але ліміти для населення і надалі існуватимуть

До кінця травня ситуація з пальним в Україні має почати стабілізовуватись. Зокрема, не буде таких жорстких обмежень, які існують сьогодні. Про це під час брифінгу у Львові розповів експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

За словами Сергія Куюна, у червні мережі АЗС уже почнуть збільшуватись ліміти на продаж пального для населення.

«Потрібен час, щоб це пальне приїхало. Але до червня маємо вийти на режим, коли будуть збільшені ліміти до 20-30 літрів на споживача. А повністю побудувати надійну систему постачання вдасться впродовж найближчих двох місяців», – вважає Сергій Куюн.

За інформацією Куюна, вже у березні цього року українські компанії уклали перші контракти з європейськими постачальниками на великі обсяги пального, але є проблеми з логістикою.

«Проблема лежить не в комерційній площині, без політичного сприяння урядів європейських країн ця задача вирішується складно. Наш уряд вже ініціював кілька зустрічей, маємо надію, що політики ЄС скоординують бізнес своїх країн, щоб акцентувати увагу на можливостях українського напрямку. Бо для Європи ми є не проблемою, а можливістю. Адже Україна великий покупець, і за таких покупців всі намагаються боротися. Бо йдеться про гроші, які європейські компанії отримують від нас», – заявив Куюн.

За його словами, уряд має боротися із спекуляціями на автозаправних станціях, оскільки багато з них порушують правила держрегулювання цін на пальне.

«Хтось відкрито це робить, хтось завуальовано, коли на табло немає бензину, але якщо приїдеш, то через якийсь застосунок можна придбати, але дорожче. Хтось ставить на табло регульовану ціну, а приходиш на касу, кажуть «регульована» — це ми вам чек дамо, а ще 6-7 гривень доплатіть через застосунок. Тобто це чиста спекуляція», – розповів Сергій Куюн.

За його словами, спекуляції виникають тоді, коли компанії, що завозять пальне, вирішують збувати його оптовим шляхом.

«Компанії, що завозять пальне, мають два напрями реалізації. Вони можуть продавати на заправці, умовно, по 40 гривень, а можуть торгувати гуртом, там де ціна нерегульована — це може бути і 45, і 50, як домовишся. Звичайно, що за нерегульованими цінами, гуртом продавати вигідніше. І пальне купують ті самі компанії, які перепродують ще дорожче», – підсумував Сергій Куюн.

Нагадаємо, в кінці квітня мережі АЗС обмежили продаж пального через його дефіцит в країні, а з 5 до 6 травня підняли ціни на бензин й дизельне пальне