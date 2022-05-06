Роздрібні мережі АЗС з 5 до 6 травня підняли ціни на бензин й дизельне пальне. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на Консалтингову групу «А-95».

Так, на WOG і ОККО бензин марок «А-95» і «А-95+» подорожчав на 1,64-1,72 коп./л, до 37,69-39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л. На стільки ж здорожчало пальне в консолідованій мережі «Привату».

Також підвищили ціни такі мережі як AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, «Автотранс» та інші.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 5 травня оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема, ціна на бензин «звичайних» марок на АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/л, на ДП — 42,63 грн/л. Преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин «А-95» – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.