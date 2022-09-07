На Тернопільщину 20-річний юнак переїхав з Кривого Рогу разом із бабусею

У Кременці на Тернопільщині 20-річний юнак вкрав у місцевого мешканця скутер та набої. Скутер він перефарбував і сховав біля будинку, а набої для розваги кидав у вогонь, щоб вони вибухали. Виявилось, що юнак приїхав на Тернопільщину з Кривого Рогу, де його вже двічі викривали на крадіжці транспорту.

Випадок стався ще наприкінці серпня, але відомо про нього стало у середу, 7 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Про проникнення до будинку невідомих осіб та крадіжку скутера й набоїв до мисливської зброї заявив в Кременецький райвідділ поліції місцевий мешканець.

«У ході перевірки стало відомо, що невідомі проникли до приміщення, віджавши металопластикове вікно. Злодії з гаража забрали скутер, а з сейфа, виламавши двері, набої до мисливської рушниці та до малокаліберної зброї», – йдеться у повідомленні.

Юнак вкрав у місцевого мешканця скутер, перефарбував його і сховав біля дому

Згодом правоохоронці знайшли крадія. Ним виявився 20-річний переселенець з Кривого Рогу. На Кременеччину він переїхав з бабусею, де їм місцеві мешканці надали вільну хату. Хлопець уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки транспорту у рідному місті. Два провадження наразі розглядають у суді.

Коли до підозрюваного прийшли поліцейські, він зізнався у скоєному. «Викрадений скутер перефарбував та сховав біля будинку. Набої використовував як розвагу – вирив біля хати яму, запалив вогнище і кидав туди набої, аби вибухали», – зазначає поліція.

Юнакові вже оголосили про підозри за ч.1 ст. 262 ККУ (викрадення бойових припасів) та ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). У разі доведення вини йому загрожує до восьми років ув'язнення.