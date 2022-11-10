На Тернопільщині п'яний 32-річний чоловік заглох на автомобілі, який викрав, щоб доїхати до сусіднього села. Він проїхав лише декілька кілометрів, бо машина зламалась. Згодом власник знайшов авто, а поліція встановила і затримала крадія. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про інцидент стало відомо у четвер, 10 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільської області. З заявою про крадіжку автомобіля до правоохоронців звернувся 43-річний мешканець Скалатської громади.

Зі слів чоловіка, він залишив машину на узбіччі дороги поблизу господарства, де робив ремонт. Перебуваючи у будинку, почув, як хтось завів його транспортний засіб. Коли кинувся на вулицю, то автомобіля вже не було. Згодом власник знайшов авто за декілька кілометрів від свого помешкання.

«Поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння причетний 32-річний житель Київської області. З’ясувалося, що чоловік наразі тимчасово мешкає на території Скалатської громади. За кермо чужої автівки він сів у нетверезому стані, як пояснив, аби доїхати до сусіднього села, де оселився», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник скористався тим, що водій не замкнув авто. Але далеко заїхати не зміг, бо машина зламалась.

Чоловіка затримали і відправили у СІЗО. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.