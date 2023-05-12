Поліція вилучила комплекти аптечок та готівку в різних валютах

Хмельницька поліція викрила схему з продажу гуманітарної допомоги. За версією слідства, троє киян отримували в якості гуманітарної допомоги тактичні аптечки для військових, але натомість перепродавали їх у інтернет-магазині. Загалом вони продали близько 150 аптечок і отримали за це понад півмільйона гривень.

Про вручення підозр трьом організаторам схеми стало відомо в четвер, 11 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Як встановило слідство, схему організували жителі Києва, які під виглядом волонтерів отримували міжнародну гуманітарну допомогу нібито для ЗСУ, а потім перепродавали. У інтернеті правоохоронці виявили онлайн-магазин, в якому такі аптечки продавали за 3,2 тис. грн.

За попередніми підрахунками слідства, всього зловмисники продали 150 аптечок вартістю понад 500 тис. грн.

«Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання та автомобілях фігурантів виявлено та вилучено комплекти аптечок, турнікети, кровоспинні засоби, бандажі, грошові кошти у розмірі 1500 доларів, 600 Євро, 400 чеських крон та 490 тис. грн, мобільні телефони, печатки, бланки звітності, чорнові записи, які підтверджують факти злочину», – йдеться у повідомленні.

Трьом зловмисникам вже повідомили про підозри за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення.