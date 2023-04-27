Прикордонники встановлюють вартість товару

Прикордонники у пункті пропуску «Краківець – Корчова» викрили 23-річного мешканця Івано-Франківська, який вантажівкою MAN намагався без розмитнення провезти 485 кг нового одягу зі США. У прес-службі Львівської митниці у четвер, 27 квітня, розповіли, що загальна вага вантажу, який перевозив чоловік, становить 8,5 тонн. Це харчі, медичні засоби, одяг і текстиль.

Гуманітарну допомогу з Німеччини іванофранківець віз для одного з рівненських благодійних фондів. «Для перевірки законності переміщення вантажу працівники Львівської митниці звернулися до благодійного фонду та з'ясували, що вага мала бути на півтонни менша. Після ретельного огляду авто митники виявили незаявлений у декларації 458 кг нового одягу для спорту і туризму американської фірми "Trophy Seek"», – розповіли у прес-службі митниці.

Працівники митниці склали адміністративний протокол про недекларування товарів. Вони вилучили 1201 одиницю незадекларованих курток, штанів та футболок. Наразі встановлюють їхню вартість. Чоловікові загрожує штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів та конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили склад 1600 м2 з товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. У Львівській ОВА зазначили, що йдеться про новий та вживаний одяг, їжа, книги, спальні ковдри.