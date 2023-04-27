В'язня львіського СІЗО підозрюють у шахрайстві

25-річний уродженець Вінницької області, який зараз відбуває покарання в СІЗО у Львові, налагодив шахрайську схему. Під виглядом волонтера він збирав пожертви нібито на лікування військовослужбовця та купівлю авто медичної допомоги для ЗСУ, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 27 квітня.

За даними слідства, 25-річний підозрюваний, який зараз відбуває покарання у СІЗО, налагодив шахрайську схему. Чоловік створював фейкові акаунти у Facebook, там він публікував неправдиві повідомлення про збір коштів.

Злочинець збирав гроші нібито на лікування військовослужбовця Збройних сил України та на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги. До них він прикріплював номер своєї банківської картки

Гроші, які йому переказували небайдужі люди, він привласнював. Злочинець вже отримав підозру у злочині, слідчі дії тривають.

Додамо, що це не вперше в'язнів СІЗО викривають на шахрайстві зі збором для Збройних сил України. Схожий випадок був у лютому, тоді викрили 29-річного мешканця Львівщини, який видурював у людей гроші нібито на лікування пораненого військовослужбовця. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих, які довірились і скинули гроші на картку злочинця.