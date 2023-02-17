29-річний злочинець створив фейкову сторінку в інтернеті та збирав гроші нібито на лікування пораненого бійця

29-річний мешканець Львівщини, який зараз відбуває покарання у СІЗО за крадіжки, займався шахрайством та видурював у людей гроші нібито на лікування пораненого військовослужбовця. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих, які довірились і скинули гроші на картку злочинця. Зараз правоохоронці встановлюють решту потерпілих, повідомила прес-служба поліції у п'ятницю, 17 лютого.

За даними поліції, у слідчому ізоляторі злочинець отримав доступ до інтернету. В соцмережах він створив профіль під вигаданим іменем та розмістив оголошення про збір грошей для пораненого бійця ЗСУ.

«Надалі він переписувався з відвідувачами свого акаунту і переконував їх переказувати гроші у сумі від 500 до 1000 гривень на вказаний ним рахунок. Отримані таким чином гроші шахрай привласнював», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці задокументували щонайменше чотири таких епізоди. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших потерпілих шахрая.