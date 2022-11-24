Під час відбування покарання в’язень вчинив ще два злочини

22-річного мешканця Вінницької області, який перебував у львівському слідчому ізоляторі за шахрайство, вчинив ще два злочини. Він побив до смерті свого співкамерника і зробив виклик на фальшиве замінування СІЗО. Суд засудив його до 9,5 років позбавлення волі, повідомила 24 листопада Львівська обласна прокуратура.

22-річний чоловік сидів в СІЗО за шахрайство. 11 липня 2022 року Миколаївський районний суд визнав його винним в інтернет-шахрайстві. Він розміщував у соцмережах неправдиві оголошення про продаж різних товарів, брав завдаток і більше не виходив на зв’язок з клієнтами. Проте покарання не завадило йому вчиняти нові злочини. 14 жовтня від побив до смерті іншого в’язня.

«У суді прокурори довели, що засуджений, перебуваючи у камері Львівського слідчого ізолятора, з причини особистої неприязні напав на співкамерника, завдавши йому численні удари руками по голові та тулубу. Внаслідок отриманих травм постраждалий наступного дня помер. Через деякий час фігурант, якого і далі утримували в установі відбування покарань, з мобільного телефона подзвонив на екстрений номер пожежної служби і повідомив про замінування цієї установи, достовірно знаючи, що вказана інформація є неправдивою», – розповіли у прокуратурі.

Під час судового розгляду ув’язнений повністю визнав свою вину. 16 листопада Галицький районний суд Львова визнав підсудного винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. При прийнятті рішення суд врахував попередній вирок і призначив покарання у виді 9 років і 6 місяців позбавлення волі.