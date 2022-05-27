У камері засудженого виявили мобільні телефони і записи, які мають докази шахрайства

В’язня львівської установи виконання покарань викрили на онлайн-шахрайстві. Через соцмережі він пропонував замовникам послуги з продажу деревини, брав передоплату і зникав зі зв’язку.

«Зловмисник розміщував у соціальних мережах фейкові повідомлення про продаж та безоплатну доставку деревини. Проте після отримання коштів на карткові рахунки припиняв зв’язок із потерпілими», – повідомили 27 травня у Нацполіції Львівщини.

У нього вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші докази. Поліція встановлює кількість людей, яких встиг обдурити шахрай.

22-річному мешканцю Вінницької області повідомили про підозру за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).