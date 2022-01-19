Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років

У Маневицькій виправній колонії двоє засуджених організували злочинну групу, яка займалась постачанням та збутом наркотиків на території установи. До складу угруповання входили шестеро засуджених осіб, а також троє людей, які перебували на волі. Фігурантам справи повідомили про підозри за статтею про незаконне зберігання наркотиків, санкція якої передбачає до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба СБУ області, у колонії на Волині двоє засуджених, які вважають себе кримінальними авторитетами, організували навколо себе злочинну групу. Вона займалась постачанням та розповсюдженням наркотиків по території установи. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Маневицьку виправну колонію. До складу угруповання входили шестеро ув'язнених та троє людей, які перебували на волі.

«Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на території виправної установи та за місцем проживання причетних осіб. У ході обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, холодну зброю, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Зловмисниками повідомили про підозру за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою). Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що подібний випадок стався сьогодні на Рівненщині. Правоохоронці викрили у одній з колоній п'ятьох в'язнів, які займались постачанням наркотиків в установу. Передачі надсилали поштовими відправленнями або перекидали через огорожу. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.