Львівські поліцейські повідомили про підозру 22-річному зловмиснику, який надав неправдиве повідомлення про замінування установи у Львові. Чоловік уже перебуває у в’язниці за інший злочин і йому загрожує ще до 6 років тюрми.

Про викриття 22-річного псевдомінера повідомили у четвер, 27 жовтня, прес-служби СБУ та поліції Львівщини. За даними слідства, ще 22 серпня хлопець надав телефоном неправдиве повідомлення про замінування об’єкту у Львові – йдеться про одну державних установ. Злочинця одразу знайшли, а нещодавно йому повідомили про підозру.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші фахівці, проводилась евакуація працівників та відвідувачів установи. Коли правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів там не виявили.

Слідчі повідомили 22-річному злочинцю про підозру за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до шести років.