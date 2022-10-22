Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування у Львові

У суботу, 22 жовтня, невідомі повідомили про замінування супермаркетів та торгово-розважальних центрів Львова. На місці працюють поліцейські, провели евакуацію працівників та відвідувачів.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько обіду в суботу анонімні повідомлення про замінування надійшли на електронну пошту торговельних закладів, а їх адміністрації звернулися в поліцію.

На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби, проводять обстеження супермаркетів. Відвідувачів та працівників евакуювали. При цьому в поліції не розголошують назви торгових закладів, де шукають вибухівку.

Близько 17:00 правоохоронці завершили обстеження ТРЦ – вибухонебезпечних предметів не виявили.