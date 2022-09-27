У вівторок, 27 вересня, на електронні скриньки трьох львівських лікарень надійшли повідомлення про закладені бомби. Поліція проводить перевірку будівель лікарень.

Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Львівщини, зранку вівторка на електронну пошту медичних закладів почали надходити повідомлення про те, що у будівлях встановлена саморобна бомба. На обстеження виїхали вибухотехніки та інші служби поліції.

Зараз проводиться перевірка територій трьох медичних закладів, які отримали повідомлення про замінування.