Анонім повідомив про закладення саморобних бомб у лікарнях Львова
Вибухотехніки обстежують медичні заклади
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
У вівторок, 27 вересня, на електронні скриньки трьох львівських лікарень надійшли повідомлення про закладені бомби. Поліція проводить перевірку будівель лікарень.
Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Львівщини, зранку вівторка на електронну пошту медичних закладів почали надходити повідомлення про те, що у будівлях встановлена саморобна бомба. На обстеження виїхали вибухотехніки та інші служби поліції.
Зараз проводиться перевірка територій трьох медичних закладів, які отримали повідомлення про замінування.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter