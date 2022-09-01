Засуджений має громадянство Росії, але наразі проживає у Хмельницькому

Хмельницький суд призначив два роки ув'язнення 60-річному росіянину, який задля жарту повідомив про замінування торгового центру в Хмельницькому. Це сталось 10 квітня, на другий місяць повномасштабної війни з Росією. Максимально за цей вчинок чоловікові загрожувало до шести років в'язниці, але суд призначив мінімальне покарання: лише два роки тюрми.

Відповідний вирок Хмельницький міськрайонний суд прийняв 30 серпня, повідомила прес-служба прокуратури області. Зазначається, що інцидент стався 10 квітня цього року. 60-річний мешканець Хмельницького зателефонував до поліції зі свого мобільного та повідомив, що один з торгових центрів заміновано.

Вибухотехніки ніякої загрози у приміщенні не виявили. Згодом поліцейські встановили, що автором повідомлення був 60-річний громадянин Росії, який наразі мешкає у Хмельницькому.

Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 269 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) та призначив йому два роки ув'язнення. Зазначимо, що максимум йому загрожувало до шести років тюрми. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

«Усіх любителів подібного «гумору» під час війни буде затримано та суворо покарано. Не відволікайте від виконання основних завдань рятувальників, військових та правоохоронців» – додав керівник обласної прокуратури Олексій Олійник.