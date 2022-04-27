Мешканця Теребовлі на Тернопільщині засудили до п'яти років у в'язниці за неправдиве повідомлення про замінування заправки. До поліції чоловік зателефонував у перший день повномасштабної війни, 24 лютого, і повідомив, що заправка у місті замінована. Виявилось, що ніякої вибухівки там не було. Поліція затримала зловмисника того ж дня. Як виявилось, він вже був судимий за аналогічний злочин.

Про вирок суду стало відомо у середу, 27 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Прокурор довів у суді, що у перший день війни мешканець міста Теребовля, з метою поширення панічних настроїв, зателефонував на спецлінію «102» та неправдиво повідомив про замінування заправки по вулиці Князя Василька у Теребовлі.

Того ж дня правоохоронці встановили особу псевдомінера, якому за клопотанням слідчого обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. За результатами перевірки неправдивого повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на автозаправці не виявили.

«Суд підтримав позицію прокурора Теребовлянської окружної прокуратури та засудив до 5 років позбавлення волі жителя м. Теребовлі за неправдиві повідомлення про підготовку вибуху на автозаправній станції», – йдеться у повідомленні.

Додамо також, що чоловік вже був судимий за неправдивий виклик спеціальних служб.