Мешканця міста Теребовля на Тернопільщині взяли під варту через неправдиве повідомлення до поліції про начебто підготовку вибуху на автозаправці. Інцидент стався ще на початку війни, втім, про нього стало відомо лише 20 березня, після повідомлення обласної прокуратури.

Зазначається, що раніше чоловік вже був судимий за аналогічний злочин. На початку війни він зателефонував на 102 і повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху на заправці в Теребовлі.

«Достовірно знаючи, що інформація, яку він збирається повідомити є неправдивою та розуміючи, що вона створить паніку в населення, порушить громадську безпеку, зловмисник повідомив про замінування автозаправної станції у Теребовлі. Правоохоронці оперативно виявили зловмисника та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину», – йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка кваліфікують за ч.2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті передбачає ув'язнення від чотирьох до восьми років. Відомо, що у суді прокуратура вимагала для нього суворий запобіжний захід, оскільки злочин становить максимальну суспільну небезпеку та був вчинений в умовах воєнного стану в Україні. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО.