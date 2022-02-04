Мотивом чоловіка була «особиста неприязнь» до влади в цілому

У Харкові затримали 39-річного місцевого мешканця, який впродовж грудня минулого року повідомив щонайменше про 14 хибних мінувань різних обʼєктів.

Як повідомили в прес-службі СБУ, мотивом чоловіка була «особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому».

«Зокрема, він «мінував» Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт «Харків», залізничні та автомобільні вокзали, а також торгівельно-розважальні центри міста. Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження», – зазначили правоохоронці.

відео СБУ

Зловмисника затримали за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування.

Наразі спецслужби перевіряють можливу співпрацю чоловіка з іноземними спецслужбами.

За вчинення таких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Крім цього, зловмиснику доведеться також компенсувати десятки тисяч витрат державних та комерційних установ, що зазнали збитків від його протиправних дій.

Як інформував ZAXID.NET, в Україні з 1 по 22 січня було зафіксовано 339 недостовірних повідомлень про мінування. Більшість із них надходили з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ. Правоохоронцям довелося перевірити 3183 об’єкти, на жодному з них вибухівку не знайшли.