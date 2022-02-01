на Гарячу лінію міста надійшло повідомлення про замінування декількох вулиць

У вівторок ввечері, 1 лютого, на Гарячу лінію міста надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Степана Бандери. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Повідомляється про те, що вибух має відбутись о 2:00 середи, 2 лютого. Наразі вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями.

У поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію про замінування п'яти вулиць. Речниця поліції Світлана Добровольська зазначила, що наразі невідомо, чи будуть перекривати вулиці для обстеження. На місцях працюють відповідні служби. Також поліція намагається встановити особу аноніма, який повідомив про замінування.

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