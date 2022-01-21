У Львові евакуйовують учнів всіх шкіл через повідомлення про замінування
Уже вдруге за місяць невідомий зриває навчання у школах міста
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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У школах Львова припинили навчання через повідомлення про замінування
У Львові евакуйовують учнів шкіл через повідомлення про замінування. Невідомий повідомив про закладену вибухівку у всіх міських школах.
У п'ятницю, 21 січня, у поліцію надійшло повідомлення про те, що школи Львова заміновані. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції. Зараз правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування.
Частина львівських шкіл уже припинила навчання через повідомлення про замінування, учнів евакуйовують.Додамо, що протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування навчальних закладів. 12 січня школи Львова припинили навчання через неправдиве повідомлення про вибухівки. А 20 січня усі школи Рівного евакуювали через таке ж повідомлення.
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