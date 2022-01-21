У школах Львова припинили навчання через повідомлення про замінування

У Львові евакуйовують учнів шкіл через повідомлення про замінування. Невідомий повідомив про закладену вибухівку у всіх міських школах. У п'ятницю, 21 січня, у поліцію надійшло повідомлення про те, що школи Львова заміновані. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції. Зараз правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування. Частина львівських шкіл уже припинила навчання через повідомлення про замінування, учнів евакуйовують. Додамо, що протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування навчальних закладів. 12 січня школи Львова Додамо, що протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування навчальних закладів. 12 січня школи Львова припинили навчання через неправдиве повідомлення про вибухівки. А 20 січня усі школи Рівного евакуювали через таке ж повідомлення.

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