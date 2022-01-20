На виявленні вибухових пристроїв залучені усі спецслужби

Через повідомлення про замінування з усіх шкіл Рівного евакуйовають учнів та вчителів. Повідомлення про вибухівку надійшло близько 13:00 у четвер, 20 січня, на електронну адресу ДСНС Рівненщини. Наразі невідомо, які вимоги висували невідомі. Надзвичайники з правоохоронцями евакуйовують школярів та персонал навчальних закладів та шукають вибухівку.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька, евакуація вчителів та учнів проводиться із усіх 38 навчальних закладів Рівного. До обстеження приміщень на виявлення вибухонебезпечних предметів задіяні усі відповідні служби.

Цього ж дня повідомлення про мінування усіх навчальних закладів надійшли на електронні адреси поліції Харкова та Вінниці. У Вінниці також відбулася евакуація учнів та персоналу шкіл. Подробиць поки що немає.

Зазначимо, що 12 січня усі львівські школи також припинили навчання через повідомлення про замінування. А у вівторок, 11 січня, «замінованими» були школи Києва.

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