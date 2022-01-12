Анонім повідомив про замінування усіх шкіл міста

Львівські школи були змушені припинити навчання через повідомлення про замінування. За інформацією прес-служби ЛМР, у середу, 12 січня, учнів усіх львівських шкіл, які зараз проводять навчання, довелося евакуювати та відпустити додому. Повідомлення про замінування надійшло близько 11:00.

«У цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом дій: батьків учнів молодшої школи обдзвонюють, а старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі. Водночас ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів», – повідомили в міському управлінні освіти.

Дітей та вчителів вивели з приміщень. Учнів молодших класів забирають батьки, а старшокласників відпускають додому. Перевірку проводять у всіх школах міста, хоча деякі навчальні заклади зараз ще перебувають на канікулах.

У поліції розповіли, що повідомлення про замінування львівських шкіл надійшло близько 11:00.

«На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл», – повідомили у поліції.

Фото з Telegram-каналу Варта-1

Поліція встановлює особи аноніма, який повідомив про замінування.

Також у міському відділі освіти зазначили, що станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання, у деяких ще тривають канікули. Але перевірку проводять у всіх школах міста.

Зазначимо, що в Telegram-каналі Варти-1 користувачі написали, що така ж сама ситуація сьогодні виникла й у Черкасах. Там також надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл. А у вівторок, 11 січня, «замінованими» були школи Києва.

Новина доповнюється...