Затриманий поліцією чоловік, виявився мешканцем Рівненщини. Йому 22 роки

Львівські поліцейські затримали 22-річного мешканця Рівненщини, який у суботу, 8 січня, повідомив про замінування потяга «Дніпро – Івано-Франківськ». Після анонімного повідомлення довелося зупиняти поїзд, вибухотехніки обстежили вагони, але вибухівки там не було, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 10 січня.

Повідомлення про замінування потяга сполученням «Дніпро – Івано-Франківськ» надійшло у поліцію ввечері суботи, 8 січня, близько 20:00. На той момент потяг був на території Кіровоградської області. Правоохоронцям довеслося зупиняти потяг, аби вибухотехніки та кінологи обстежили усі вагони. Після перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено там не було.

Поліція встановила, що повідомлення про замінування надійшло зі Львова. Псевдомінувальником виявився 22-річний мешканець Рівненської області, якого вже затримали правоохоронці.

Про мотиви чоловіка у поліції не повідомляють. Також невідомо скількох пасажирів потяга довелося евакуювати. За неправдиве повідомлення про замінування та завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян 22-річному чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.