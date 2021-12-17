Вибухових пристроїв у школі та довкола неї не виявили

Служба безпеки України встановила особу зловмисника, який заявив про замінування школи №6 у Рівному. Повідомлення про вибухівку у навчальному закладі надійшло на електронну пошту школи ввечері четверга, 16 грудня. У тексті вказувалося, що на території навчального закладу встановлено кілька вибухових пристроїв, які мають спрацювати вранці п'ятниці. У листі не наводились жодні вимоги, прикметним є й те, що сам лист був написаний російською мовою. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, повідомлення про вибухівку надіслав восьмикласник цієї ж школи.

Про лист з погрозами підірвати школу №6 поліції повідомив директор закладу. Він розповів, що близько 21:30 на електронну адресу школи надійшов лист із повідомленням про кілька закладених вибухівок. «Я хочу сообщить вам о нескольких взрывных устройствах на территории вашей школы. Я заминировал вашу школу, отправлю вашу школу на воздух, осталось времени до завтра 08:30», — цитує лист прес-служба управління СБУ у Рівненській області.

За сигналом тривоги підняли усі спецслужби міста. Поліція повідомила, що під час обстеження приміщення школи та прилеглої території вибухових речовин не виявили. За фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрили кримінальне провадження. А в п’ятницю, 17 грудня, обласна СБУ повідомила про встановлення особи «мінера» – ним виявився учень цієї школи. Офіційно у повідомленні не вказують, що це за учень, однак, за інформацією ZAXID.NET, йдеться про 13-річного восьмикласника. Мотиви його вчинку наразі залишаються невідомими. Поліція вирішує питання про притягнення підлітка або його батьків до відповідальності.

Зауважимо, що рівненська школа №6 розташована на вул.Олени Пчілки. Того ж вечора неподалік цієї школи горіла будівля торгово-офісного центру «Простір», у якій розташовані склади інтернет-магазину взуття Kedoff.net. Територія довкола місця пожежі була сильно задимлена, існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Увесь мікрорайон на час гасіння був знеструмлений. Пожежу повністю загасили о 21:20. Приблизно тоді ж надійшло повідомлення про мінування школи.