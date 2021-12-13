Тернополянин заявив, що взяв у заручники 100 відвідувачів супермаркету

П'яний 38-річний тернополянин заявив про замінування супермаркету АТБ через відмову у продажі алкоголю. Інцидент стався вночі на неділю, 12 грудня, на вулиці Лучаківського на околиці Тернополя. Чоловіка одразу затримали – після дзвінка в поліцію він залишався неподалік магазину. Виявилося, що минулого року його вже притягали до відповідальності за неправдиве повідомлення про замінування, але тоді він відбувся умовним покаранням.

Про замінування супермаркету АТБ на вул. Лучаківського чоловік заявив близько 02:00 неділі, 12 грудня. Він також додав, що взяв у заручники близько 100 людей, втім, не висував якихось вимог правоохоронцям. На місце події одразу виїхала поліція, рятувальники та швидка допомога. «Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що заручників ніхто не брав, а цілодобовий магазин працював в штатному режимі. Людей, які були всередині, евакуювали. Вибухотехніки разом з кінологами обстежили приміщення торгового закладу та прилеглу територію. Жодних небезпечних предметів вони не виявили», – зазначили в поліції Тернопільщини.

Слідчі та оперативники обстежили територію навколо магазину і помітили, що поруч стоїть чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час розмови з тернополянином, правоохоронці з'ясували, що це він і заявив про замінування магазину.

«Особою, яка повідомила про фальшиве замінування, виявився житель Тернопільської територіальної громади. Чоловік розповів, що хотів купити алкоголь у супермаркеті, але продавці відмовилися його продавати, адже на території Тернополя дія обмеження про продаж спиртного у нічний час з 22:00 і до 08:00. Тому тернополянин повідомив про замінування магазину», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Під час перевірки поліція з'ясувала, що 38-річний чоловік вже не вперше заявляє про замінуння приміщення: минулого року він заявляв про вибухівку в одному з відділень банку. Після розслідування суд призначив йому за неправдивий виклик умовний термін.

Цього ж разу поліція затримала чоловіка згідно із статтею 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно), за що йому загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення.