Продавати алкоголь заборонили з 22:00 до 08:00

У Білецькій територіальній громаді поруч із Тернополем заборонили продаж алкоголю у нічний час. Спиртне не можна буде купити в магазинах з 22:00 до 08:00. Однак продаж алкоголю і далі буде здійснюватися в кафе, ресторанах та барах. Рішення про заборону спиртного у нічний час прийняли депутати Білецької громади на сесії 7 грудня.

Позитивно проголосувало 16 з 17 депутатів. У рішенні передбачається, що контролювати виконання його буде постійна комісія Білецької сільської ради з питань бюджету та фінансів. «Заборонити продаж пива, окрім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин суб’єктами господарювання на території Білецької територіальної громади в період доби з 22:00 до 08:00. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі», – повідомляється на сайті Білецької громади.

Безпосередньо перевіряти, чи магазини дотримуються рішення сесії будуть дільничі інспектори, які закріпленні за населеними пунктами громади. Продаж алкоголю також буде заборонений на АЗС. Однак спиртне дозволять для реалізації в барах, ресторанах та в кафе. За словами місцевих депутатів, таку заборону прийняли аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, травмування людей та злочинів.

У Тернополі заборона на продаж алкоголю в магазинах у нічний час діє з 2011 року. Однак в окремих сусідніх населених пунктах магазини досі продавали алкоголь через те, що місцеві громади не голосували за подібні рішення.