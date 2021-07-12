У Володимирі-Волинському заборонили продаж алкоголю людям у військовій формі. Заборона діятиме до першого січня 2022 року, повідомили 12 липня у місцевій міськраді. Це рішення прийняли через повернення із фронту військових 14 окремої механізованої бригади, яка базується у місті.

У п’ятницю, 9 липня, депутати Володимир-Волинської міської ради прийняли рішення заборонити продаж алкогольних напоїв людям у військовій формі. Заборона стосується продажу як у магазинах, так і у закладах громадського харчування. Це рішення пов’язане із поверненням військових 14 ОМБР із зони проведення ООС до місця постійної дислокації у Володимирі-Волинському.

«Таке рішення викликане клопотанням командира військової частини А1008 задля попередження погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини після повернення з району виконання завдань до пункту постійної дислокації, а також забезпечення громадського порядку на території Володимир-Волинської міської громади», – повідомляють у прес-службі міськради.

Це не нова практика, вперше аналогічне рішення у Володимир-Волинському приймали у 2017 році. Також подібні заборони діють у окремих регіонах Донеччини, Луганщини та Херсонщини. У Володимирі-Волинському ця заборона діятиме до першого січня 2022 року.

Як повідомила прес-служба 14 ОМБР імені Князя Романа, із фронту військові повернулись у понеділок, 12 липня. У зоні проведення ООС на Луганщині вони перебували 11 місяців.