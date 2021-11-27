Ввечері п'ятниці, 26 листопада, до львівського управління СБУ зателефонував невідомий і повідомив про можливий вибух на Головному залізничному вокзалі та в Міжнародному аеропорті ім. Данила Галицького. Анонім вимагав перерахувати йому 5 млн грн, тоді, мовляв, вибух не станеться, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Близько 21:15 «мінер» повідомив львівську СБУ, що залізничний вокзал та аеропорт – заміновані. Зловмисник вимагав перерахувати йому на рахунок 5 мільйонів. Якщо його вимогу виконають, сказав, що вибух не станеться.

Після такого повідомлення правоохоронці одразу почалу перевірку вокзалу та аеропорту. Трохи більше ніж за годину всі приміщення були обстежені, жодних підозрілих речей поліція та кінологи не знайшли.

Тепер правоохоронці встановлюють та шукають аноніма. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.