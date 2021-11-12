Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 2 до 6 років

Поліцейські знайшли чоловіка, який заявив про замінування Бурштинської ТЕС. Як виявилося, чоловік повідомив про вибухівку через те, що йому відмовилися провести екскурсію теплоелектростанцією. Правоохоронці зазначають, що у 2015 році 31-річного мешканця Хмельницької області вже судили за неправдиве повідомлення про замінування.

Повідомлення про замінування Бурштинської ТЕС надійшло до правоохоронців ще минулої неділі, 7 листопада. При цьому автор повідомлення вибрав нетиповий спосіб комунікації для таких випадків – про вибухівку чоловік написав у коментарях на офіційній сторінці Бурштинської ТЕС у соцмережах. Знайти автора повідомлення правоохоронцям вдалося лише сьогодні, 12 листопада. Поліцейські з'ясували, що чоловік разом з родичем, який працює водієм на Бурштинській ТЕС, хотів потрапити на екскурсію. Проте його не пустили, він простояв понад три годин та замерз. Через тиждень чоловік вирішив заявити про замінування ТЕС.

«Наразі за місцем мешкання фігуранта тривають обшуки. За результатами планується затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До проведення обшуків також залучено працівників СБУ Івано-Франківщини», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За фактом неправдивого повідомлення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Додамо, що 7 листопада чоловік на офіційній сторінці Бурштинської ТЕС залишив повідомлення про замінування. На місце події прибули вибухотехніки, які обстежили приміщення та прилеглу до нього територію. В ході обстеження жодного вибухового та небезпечного для життя пристрою виявлено не було.