10 листопада у Львові через повідомлення про замінування семи торгових центрів евакуювали понад 7,5 тис. відвідувачів і персоналу. В анонімному повідомленні була вимога скасувати масковий режим.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення надійшло в СБУ та поліцію: «Близько 15:20 на електронні адреси ГУ СБУ у Львівській області та ГУ Нацполіції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування з вимогою відміни маскового режиму».

Під час перевірки кінологами та вибухотехніками приміщень проводилась евакуація людей: загалом 1937 персоналу та 5640 відвідувачів у семи ТРЦ.

Перевірка ТРЦ закінчилась близько 20:30, через це евакуювали понад 7,5 тис. людей (фото поліції)

Перевірки не підтвердила інформації про вибуховий пристрій. Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

Зазначимо, що заклади торгівлі у Львові можуть працювати за умов дотримання карантинних вимог, маскового режиму та повної вакцинації від ковіду персоналу та відвідувачів.