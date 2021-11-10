Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування торгових центрів у Львові. Відповідні служби виїхали на обстеження, з приміщень вивели працівників та відвідувачів.

Як розповіли у поліції, повідомлення про замінування надійшло 10 листопада близько 15:30. Людей вивели з ТРЦ «Кінг Крос Леополіс», «Вікторія Гарденс», «Форум Львів», «Спартак» та торгівельних центрів «Скриня», «Вернісаж» та «Роксолана».

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, які обстежуть приміщення та прилеглу територію.

Нагадаємо, за неправдиве повідомлення про замінування (ч. 1 ст. 259 ККУ) передбачено до шести років позбавлення волі.